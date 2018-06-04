Троллейбусы и трамвай меняют маршрут

С сегодняшнего дня в Перми изменятся маршруты трамваев и троллейбусов. Изменения коснутся троллейбусных маршрутов №10, №12 и №13 и трамвайного маршрута №8. Троллейбусы №12 теперь будут следовать сообщением «улица Милиционера Власова - улица Гусарова» по шоссе Космонавтов с остановочными пунктами: «улица 9 Мая», «Больничный городок», «улица Одоевского», «улица Космонавта Леонова», «Спорткомплекс им. Сухарева», «улица Дениса Давыдова», «улица Милиционера Власова». Средний интервал движения составит 12-14 минут. Троллейбус №10 в оба направления поедет через остановочные пункты «Гознак», «Центральный рынок», «Разгуляй» и «Цирк», а троллейбус №13 - через «Гознак», «Центральный рынок», «Комсомольская площадь» и «Авторадио». Маршрут №13 будет работать только по будням. Трамваи №8 будет следовать от остановки «микрорайон Висим» до остановки АО «Инкар». Интервал движения в часы пик по будням составит 12-13 минут. Кроме того, трамваи №5 по будням будут чаще - в часы пик через каждые 4-5 минут.