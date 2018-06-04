На трассе Нытва-Кудымкар изменилась схема движения

На трассе Нытва-Кудымкар изменится схема движения транспорта. С 1 июня на развязке между поселком Менделеево и деревней Савино в границах Карагайского района запрещено круговое движение. Главной дорогой станет А-153, выезды с населенных пунктов станут второстепенными. На подходах к развязке установлены новые знаки приоритета.