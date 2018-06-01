В Прикамье ожидаются заморозки
В первые выходные лета в Пермском крае ожидаются заморозки. МЧС вновь объявило штормовое предупреждение. По данным Пермского гидрометцентра, температура воздуха в Прикамье в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье опуститься до -4 градусов. Сохранятся неблагоприятные погодные условия: осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный, порывы - до 20 м/с. Спасатели призывают быть бдительными при эксплуатации электроприборов и автотранспорта.
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