В Прикамье ожидаются заморозки

В первые выходные лета в Пермском крае ожидаются заморозки. МЧС вновь объявило штормовое предупреждение. По данным Пермского гидрометцентра, температура воздуха в Прикамье в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье опуститься до -4 градусов. Сохранятся неблагоприятные погодные условия: осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный, порывы - до 20 м/с. Спасатели призывают быть бдительными при эксплуатации электроприборов и автотранспорта.