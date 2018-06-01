Всё для детей: Сладкое Королевство и Мульти-Пульти
В парках Перми также пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Сегодня каждый парк превратится в большую сказочную страну развлечений. Малышей ожидают море сладостей, уроки волшебства, встречи с героями из любимых мультфильмов и дискотека. Парк «Счастье есть» с 18 до 20 часов станет «Сладким королевством». Каждый ребенок сможет сделать для себя сладкий подарок: букет из конфет или расписной душистый пряник. В саду им. Миндовского с 17 до 19 часов маленьких посетителей ждет увлекательный спектакль под открытым небом «Происшествие в стране Мульти-Пульти». Еще одним сюрпризом станет интерактивная площадка для игры в МегаLEGO. В «Райском саду» в Мотовилихе также с 17 до 19 часов детей ждут на семейном развлекательном шоу. В парке им. Чехова в это же время устроят цирковое представление. Зрители увидят акробатический иллюзион и танцевальные номера с участием собак. В течение праздника будут работать интерактивные площадки.
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