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← Алкоголь под запретом

В летних лагерях началась первая смена

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лагерь смена

Сегодня детей со всего Пермского края примут 25 загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, восемь санаторно-оздоровительных лагерей, 138 лагерей досуга и отдыха и восемь лагерей палаточного типа. Всего же в течение летней кампании в Перми на базе 123 муниципальных образовательных учреждений планируется открыть 146 лагерей досуга и отдыха. В них смогут отдохнуть более 11 тысяч детей. Смены в таких летних лагерях продлятся от 14 до 21 дня. Для того, чтобы отдых пермских ребят был полезным и интересным, лагеря досуга и отдыха разработали интересные и разноплановые программы.Так, новшеством этого года станут профильные смены.На площадках летних лагерей будут работать семь отрядов с шахматным профилем и 10 отрядов правоохранительной направленности. Кроме того, на базе школ и учреждений дополнительного образования будут открыты лагеря лингвистической, патриотической, экологической и туристической, волонтерской и изобретательской направленности. Таким образом, у каждого родителя есть возможность выбрать лагерь досуга и отдыха в соответствии с интересами и запросами своего ребенка.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 01.06.2018 в 14:08 в рубрике - Радио Пермского края

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