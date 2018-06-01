В летних лагерях началась первая смена
Сегодня детей со всего Пермского края примут 25 загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, восемь санаторно-оздоровительных лагерей, 138 лагерей досуга и отдыха и восемь лагерей палаточного типа. Всего же в течение летней кампании в Перми на базе 123 муниципальных образовательных учреждений планируется открыть 146 лагерей досуга и отдыха. В них смогут отдохнуть более 11 тысяч детей. Смены в таких летних лагерях продлятся от 14 до 21 дня. Для того, чтобы отдых пермских ребят был полезным и интересным, лагеря досуга и отдыха разработали интересные и разноплановые программы.Так, новшеством этого года станут профильные смены.На площадках летних лагерей будут работать семь отрядов с шахматным профилем и 10 отрядов правоохранительной направленности. Кроме того, на базе школ и учреждений дополнительного образования будут открыты лагеря лингвистической, патриотической, экологической и туристической, волонтерской и изобретательской направленности. Таким образом, у каждого родителя есть возможность выбрать лагерь досуга и отдыха в соответствии с интересами и запросами своего ребенка.
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