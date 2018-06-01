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Алкоголь под запретом
40 тысяч рублей - такой внушительный штраф грозит предпринимателям, которые в День защиты детей будет продавать алкоголь. В Перми и других населенных пунктах Прикамья сегодня запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующее ограничение зафиксировано в постановлении регионального правительства. В пермской городской администрации напоминают, что нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкоголя грозит административным штрафом. Для должностных лиц он составляет от трех до четырех тысяч рублей, для юридических – от 30 до 40 тысяч рублей.
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