Алкоголь под запретом

40 тысяч рублей - такой внушительный штраф грозит предпринимателям, которые в День защиты детей будет продавать алкоголь. В Перми и других населенных пунктах Прикамья сегодня запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующее ограничение зафиксировано в постановлении регионального правительства. В пермской городской администрации напоминают, что нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкоголя грозит административным штрафом. Для должностных лиц он составляет от трех до четырех тысяч рублей, для юридических – от 30 до 40 тысяч рублей.