Планетарий и зоопарк приглашают отметить День защиты детей
Планетарий и зоопарк приглашают отметить День защиты детей. 1 июня в 11:30 ребят ждут в планетарии, а с 12:00 до 16:00 состоится праздничная программа в Пермском зоопарке. Так, в зоопарке гостей ждут аниматоры, шоу мыльных пузырей, интеллектуальные игры, увлекательный спектакль и многое другое.Также в этот день стартует летний сезон контактного зоопарка «Детский дворик». Он будет работать ежедневно с 1 июня по 31 августа с 10 до 18 часов. В «Детском дворике» можно пообщаться с камерунскими козами, разноцветными карликовыми овцами, кроликами, курами, цыплятами и другими животными. В планетарии в этот день состоится праздник «Дадим шар земной детям». С 11:30 на видовой площадке планетария для ребят будут организованы игровая программа «Планета «Поздравлялка», конкурс рисунков на асфальте, запуск воздушных шаров. Вход на это мероприятие свободный.
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