Как лечат детей в Пермском крае

Министерство здравоохранения Пермского края в течение последнего года предпринимает важные шаги в отношении оказания медицинской помощи детям. В преддверии Дня защиты детей был проведён тематический брифинг Министра здравоохранения и врачей-специалистов, где обсудили работу новых специализированных центров, изменение профилактических осмотров детей, кадровый вопрос в детских поликлиниках и стационарах, выездную работу специалистов по детству в удаленных территориях, а также ход строительства объектов, которые относятся к детскому здравоохранению.

В этом году в Пермском крае будет построено 7 новых детских поликлиник. А также будет закуплено новое медицинское оборудование на сумму порядка 250 млн. рублей.

Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Пермского края: "У нас работает программа строительства новых детских поликлиник, и скоро будет построено 7 детских поликлиник. В городе Чайковский мы пытаемся выкупить здание под филиал детской поликлиники за вокзальной частью. Часть поликлиники уже строится в Орджоникидзевском районе, Кировском районе и в Соликамске. В Соликамске ожидается сдача поликлиники в 3 квартале этого года. Сейчас на торги объявлена поликлиника в Свердловском районе и планово еще 3 поликлиник тоже войдут в процесс строительства. Надеемся, что они позволят нам перевести на иной уровень качество оказания помощи в поликлиниках детям, потому что у нас очень много поликлиник, стесненных в старых зданиях и приспособленных помещениях. Это типовые проекты, где предусмотрены помещения, площадки современной поликлиники мы тоже будем там реализовывать. Помимо этого в этом году мы детским поликлиникам в рамках федеральной программы закупим новое диагностическое оборудование на сумму порядка 250 млн рублей. Мы очень сильно укрепим материально-техническую базу наших детских поликлиник".

Благодаря проекту "Новая поликлиника", реализуемом в крае, значительно упростится процедура проведения профилактических осмотров детей первого года жизни, а в зримом будущем также и детей 3 лет. Продолжает министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.

Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Пермского края: "Была огромная проблема по прохождению медосмотров детьми определенного возраста. В частности, самый проблемный возраст - год,и по многим случаям эти медосмотры занимали около двух недель. Человеку самостоятельно приходилось записываться к 8 специалистам, записываться на все исследования, и это по времени получалось растянуто. Мы пересмотрели логистику и по каким-то поликлиникам один раз в неделю, по каким-то поликлиникам два раза в неделю, сделали новую схему осмотра. Мы заранее всех годовичков записываем на медосмотр и приглашаем по телефону на конкретное время, и в течение двух часов в соседних кабинетах ведут прием все необходимые специалисты. И за два часа все наши годовички все необходимые осмотры проходят. По факту, в лучших поликлиниках этот метод стал занимать всего час. В Перми это реализовано во всех детских поликлиниках, и сейчас будем выходить в крупные города Пермского края с этой технологией. Также на медосмотрах дети до трех лет будут проходить в течение двух часов необходимый медосмотр".

По данным министерства здравоохранения за последний год удалось значительно снизить показатели детской смертности среди новорождённых. Это порядка 5,2 на 1000 человек. Процент выживаемости недоношенных детей в крае составляет 85%.

При Краевой детской клинической больнице создан реанимационно-консультативный центр, который проводит в том числе телемедицинские консультации. Поясняет главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов.

Дмитрий Антонов, главный врач Краевой детской клинической больницы: "Одно из наших направлений работы - это работа нашего реанимационно-консультативного центра, который несет на себе функции выезда в территории, оказание помощи и вывоз детей. Наш реанимационно-консультационный центр является центром консультаций для детей. Мы в течение прошлого года активно работали по мониторингу новорожденных в территориях Пермского края, в частности за прошлый год провели 279 конференций. Эти конференции проводятся ежедневно совместно со специалистами перинатального центра, к ним подключаются все родильные дома и лечебные учреждения, в которых находятся новорожденные дети. Наши специалисты благодаря этому знают, где какой ребенок родился, какие у него проблемы, и если они есть, то даются консультации по ведению этого ребенка и привлекаются узкие специалисты. Затем принимается решение - либо вывозить ребенка на третий уровень к нам, либо направить ребенка на лечение. Такая работа ведется в ежедневном режиме. Это один из тех моментов, который позволил снизить младенческую смертность в Пермском крае".

Кроме того, в той же Краевой детской больнице открываются специализированные консультационные центры по характерным детским заболеваниям. На сегодняшний день их порядка 20. А в ближайшее время появятся ещё. Как объяснил главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов, благодаря этим нововведениям приём детей возможен не только по прописке.

Дмитрий Антонов, главный врач Краевой детской клинической больницы: "С 1 января 2016 года, когда прошло объединение Пермской краевой детской и 15-й детской больниц в единое юридическое лицо, эта проблема дублирующих служб у нас уже появилась. И тогда мы пошли на объединение отделений пульмонологии, на объединение отделений эндокринологии. И вот одним из этапов мы открыли краевой эндокринологический центр для детей города Перми и Пермского края. В этом центре открыт дневной стационар, имеется процедурный кабинет, у нас есть школа диабета, где дети старшего возраста и родители обучаются правилам ведения жизни и питания у детей с диабетом. Следующий этап это эндокринологическое отделение, куда поступают новые дети, которые не могут на предыдущем этапе получить помощь. Этим мы добились того, что по детской эндокринологии у нас нет очередей вообще. В конце прошлого года мы открыли краевой офтальмологический центр, задача которого оказание консультативной помощи, лечебно-диагностической помощи, диспансерное наблюдение детей с офтальмологической патологией и оказание помощи в дневном стационаре. Только через дневной стационар при поликлинике мы пролечили более 200 детей, и таким образом нам удалось снизить очередь практически в 2 раза. С 1 мая этого года мы открыли у себя гематологический центр, путем объединения гематологической службы нашей больницы и Печугинской детской больницы. Открыт дневной стационар для детей с гематологической патологией, для этого отремонтированы и оснащены соответствующие помещения. И следующий этап - мы расширили круглосуточный стационар, и теперь вся помощь находится в едином месте. В июне у нас план открыть прием детского гинеколога, потому что это важный момент для репродуктивного здоровья девочек. Очень часто эти пациенты требуют подключения параллельно других специалистов, что не всегда во взрослой сети можно получить. Надеемся, что у нас эти специалисты есть, и здесь мы можем реализовать комплексный подход".