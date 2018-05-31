На канале «Радио России» меняется сетка вещания

С 1 июня меняется сетка вещания радиопрограмм на канале «Радио России». С понедельника по пятницу информационные выпуски будут выходить в эфир в 6.10; 7.10; 10.45; 13.10, 15.45 и 17.10. Субботнее вещание будет начинаться также в 10.10. А программа «Диалог с молодыми» в 13.10. Время выхода воскресной передачи «Ориентир» в 10.10 , а программы по письмам радиослушателей «От сердца к сердцу» 13.10.