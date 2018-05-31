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Рейтинг «Трезвая Россия»: Пермский край на 61 месте
Федеральный проект "Трезвая Россия" впервые провёл независимое аналитическое исследование эффективности антинаркотической работы в российских регионах. Итогом стал соответствующий рейтинг. Он впервые объединяет разрозненные статистические показатели различных ведомств в единую специально разработанную ясную и прозрачную систему. Это позволяет непредвзято и максимально объективно оценить реальный вклад каждого конкретного региона России в общероссийскую антинаркотическую работу. Из 85 регионов Пермский край в этом списке занял 61-ую строчку. На последних местах рейтинга - самые проблемные территории. Среди них Приморский край, Еврейская автономная область, Сахалинская и Кемеровская области и Санкт-Петербург. Москва тоже недалеко ушла, столица на 78 месте. А наиболее эффективно с наркотиками борются, по мнению исследователей, в Архангельской области, Чукотском автономном округе, Волгоградской области, Чеченской республики и республике Мордовия.
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