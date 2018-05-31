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Большой симфонический оркестр даст бесплатный концерт в Перми

оркестр Федосеев

"Прикамские вечера" - так называется фестиваль Владимира Федосеева, который открылся в Пермской краевой филармонии. Владимир Иванович Федосеев  является художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, которым руководит уже более 4 десятилетий. Последний раз Владимир Федосеев был в Перми в 2009 году. Он встал за пульт дирижера, чтобы  вместе с оркестром Пермского театра оперы и балета исполнить "Серенаду для струнного оркестра" П.Чайковского и Концерт для двух скрипок и оркестра И.Баха. А до этого визита прославленный дирижер бывал в Перми лишь около 20 лет назад.

Подробнее о фестивале "Прикамские вечера" и его программе Елена Красных расспросила  пресс-секретаря фестиваля Алексея Инюткина.

Алексей Инюткин, пресс-секретарь фестиваля "Прикамские вечера": "Такого в Пермском крае и в таком составе еще не было, поэтому это новинка для всех почитателей и ценителей такого рода музыки. Благотворительный фонд "Лукойл" славится своей поддержкой известных оперных исполнителей, больших оркестров. Когда в прошлом году были подобные гастроли и привозили оперных певцов Алексея Татаринцева и Василия Ладюка, публика очень хорошо встречала. Прошло несколько концертов в Пермском крае и в Удмуртии, и именно тогда появилась идея замахнуться на большой симфонический оркестр имени Чайковского. Даже год не прошел от возникновения до воплощения идеи. Первый концерт пройдет сегодня в большом зале филармонии, где люди смогут насладиться игрой большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева, а еще будет знаменитый солист на фортепиано Андрей Писарев. Они вспомнят произведения Рахманинова, Римского-Корсакова и так далее. Погода внесла коррективы и была идея провести большой открытый концерт 1 числа на Соборной площади, но из-за холодной погоды было принято решение поменять площадку и второй концерт пройдет также в большом зале филармонии 1 июня в 19 часов. Он будет благотворительным, и билеты на него можно будет получить бесплатно с сегодняшнего дня в кассах филармонии. Понимаем, что желающих будет больше, чем сможет вместить в себя филармония, поэтому в органном зале все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию из большого зала. Музыка к 1 июня была подобрана в стиле известных советских песен Тухманова, Пахмутовой, Магомаева. Исполнят их Алексей Татаринцев и Василий Ладюк". 

Это будет традиционный проект?

Алексей Инюткин, пресс-секретарь фестиваля "Прикамские вечера": "Нет, это единая акция. Понятно, что проект сотрудничает с благотворительным фондом "Лукойл" и будет продолжать приобретать новые формы, но именно "Прикамские вечера" на данный момент это разовая акция, состоящая из трех концертов. Для ценителей оперы 4 числа пройдет концерт "Лучшие отрывки из оперных произведений мировой оперы" и там уже будут 4 солиста. Помимо Алексея и Василия, добавляется необыкновенное сопрано Вероники Джиоевой и бас Николая Диденко. В одном из недавних интервью Владимир Иванович Федосеев сказал, что очень любит приезжать в Пермь и сказал, что Пермь занимает особое место в его творческой деятельности".

Метки: в Перми, Общество, Культура, В России

Опубликовано: 31.05.2018 в 12:08 в рубрике - Радио Пермского края

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