В прикамской колонии вербовали в террористы

Следственным отделением Управления ФСБ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух заключенных одной из прикамских колоний. Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемыми по делу проходят уроженец Дагестана, осужденный к пятнадцати годам лишения свободы за террористическую деятельность и уроженец Узбекистана. По версии контрразведчиков, они создали экстремистскую ячейку и осуществляли попытки вовлечения спецконтингента колонии в террористическую деятельность запрещенных в России организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство». Также они призывали к поддержке радикальных исламистов и вступлению в ряды незаконных вооруженных формирований.