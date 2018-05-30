В прикамской колонии вербовали в террористы
Следственным отделением Управления ФСБ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух заключенных одной из прикамских колоний. Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемыми по делу проходят уроженец Дагестана, осужденный к пятнадцати годам лишения свободы за террористическую деятельность и уроженец Узбекистана. По версии контрразведчиков, они создали экстремистскую ячейку и осуществляли попытки вовлечения спецконтингента колонии в террористическую деятельность запрещенных в России организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство». Также они призывали к поддержке радикальных исламистов и вступлению в ряды незаконных вооруженных формирований.
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