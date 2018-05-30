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← Пермяки стали реже смотреть телевизор и больше общаться с семьей

Камская ГЭС открыла затворы плотины

   Камская ГЭС

 Камская ГЭС открыла затворы водосливной плотины. 23 затвора поднимут на полметра, каждую секунду через них будет проходить 1 115 кубометров воды. Начиная с сегодняшнего дня,  общий расход через гидроузел составит около 4 тысяч 800 м3/с. Уровень нижнего бьефа при этом может подняться до отметки 90,8 м . Отметим, что начало подтопления прогулочной части набережной в районе Речного вокзала наблюдается при уровне нижнего бьефа 91 метр.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.05.2018 в 14:45 в рубрике - Радио Пермского края

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