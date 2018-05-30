Камская ГЭС открыла затворы плотины
Камская ГЭС открыла затворы водосливной плотины. 23 затвора поднимут на полметра, каждую секунду через них будет проходить 1 115 кубометров воды. Начиная с сегодняшнего дня, общий расход через гидроузел составит около 4 тысяч 800 м3/с. Уровень нижнего бьефа при этом может подняться до отметки 90,8 м . Отметим, что начало подтопления прогулочной части набережной в районе Речного вокзала наблюдается при уровне нижнего бьефа 91 метр.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Пермяки стали реже смотреть телевизор и больше общаться с семьей
В Прикамье ожидаются заморозки
На защите исторической памяти
Пермские школьники в ожидании летних каникул
Прикамских студентов отправляют на «Целину»
День без табака
Конкурс «Формула успеха» подвел итоги
В Доме Мешкова прочитали лекцию об оружии
Подмена детей: Это не сериал
В карнавальном шествии может принять участие любой желающий
Добавить комментарий: