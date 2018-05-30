Камская ГЭС открыла затворы плотины

Камская ГЭС открыла затворы водосливной плотины. 23 затвора поднимут на полметра, каждую секунду через них будет проходить 1 115 кубометров воды. Начиная с сегодняшнего дня, общий расход через гидроузел составит около 4 тысяч 800 м3/с. Уровень нижнего бьефа при этом может подняться до отметки 90,8 м . Отметим, что начало подтопления прогулочной части набережной в районе Речного вокзала наблюдается при уровне нижнего бьефа 91 метр.