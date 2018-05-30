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← В Прикамье ожидаются заморозки

Пермяки стали реже смотреть телевизор и больше общаться с семьей

велосипед

Социологическое агентство «Supervisor» провело опрос 975 жителей города о том, как они проводят свободное время. В опросе использовалось ранжирование, где 1 место - наиболее частое занятие в свободное время, 9 -наиболее редкое. Сопоставление итогов 2018 года с аналогичными опросами 2011 и 2014 года дает интересные результаты. Так, за последние годы пермяки стали чаще читать и реже смотреть телевизор. Неизменно первую строчку занимает у пермяков общение с семьёй. Стабильно идет снижение популярности такого занятия как походы в кино и театр. Если в 2011 году данный вид досуга занимал 5-ю строчку из 9 по частоте, то в 2018 году - только седьмую. Частота посещения ресторанов и баров с 2014 года выросла - 6 строчка рейтинга, как и в докризисный 2011 год.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.05.2018 в 14:00 в рубрике - Радио Пермского края

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