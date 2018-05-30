В Прикамье ожидаются заморозки

По Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1,-3°. Такие данные приводит Пермский гидрометцентр. В региональном МЧС предупреждают: уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использование неисправных электроприборов. В целях недопущения возгораний, рекомендуется использовать менее опасные в пожарном отношении приборы, обязательно заводского изготовления. Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными. Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, соблюдать правила безопасности дорожного движения.