На защите исторической памяти

С 20 по 22 июня в Перми пройдёт 21 фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». Основными задачами фестиваля, по словам организаторов, являются сохранение исторической памяти нашего народа через рассказы о значимых событиях военной истории России, о героях прошлого о современности, а также воспитание у юных россиян высокого патриотического сознания, и СМИ могут справиться с этими задачами как никто другой, потому что телевидение, радио и Интернет давно прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня состоялось оргсобрание, посвящённое фестивалю.