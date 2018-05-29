Пермские школьники в ожидании летних каникул

Нынешним летом для детей Пермского края будут открыты 47 загородных оздоровительных лагерей, 14 санаториев, одна тысяча оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 25 стационарных палаточных лагеря, 131 лагерь труда и отдыха. Всего планируется охватить всеми формами оздоровления, отдыха и занятости порядка 280 тысяч детей - это 88 % детей школьного возраста, проживающих в крае, в том числе 104 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для информационного сопровождения сферы отдыха и оздоровления детей создан и успешно действует сайт «Пермские каникулы», где размещен реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, ведется мониторинг приемки лагерей. Ресурс сайта постоянно обновляется. Кроме того, с этого года стартовал уникальный для региона проект «Навигатор программ и услуг детских лагерей Пермского края». Это интернет-портал, где семьи могут подобрать и оценить лагерь, а детские лагеря рассказать о своих услугах и программах отдыха.