Конкурс «Формула успеха» подвел итоги

Телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха» подвел итоги 11 сезона. Церемония награждения лауреатов прошла накануне в Пермском академическом театре оперы и балета им. П.И. Чайковского.

Телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха» проходит в Прикамье с 2007 года для детей от 5 до 14 лет по музыкальным и художественным номинациям, а также с 2018 года по номинации «научно-техническое творчество». Проект направлен на развитие детско-юношеского творчества и стимулирование культурно-творческой жизни региона через вовлечение в художественное творчество юных и взрослых жителей региона.