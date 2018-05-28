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В Доме Мешкова прочитали лекцию об оружии

музей

В Пермском краеведческом музее состоялась лекция о гражданском огнестрельном оружии. В музейной коллекции есть на что посмотреть.

В Доме Мешкова показали охотничье, дорожное, спортивное и дуэльное оружие XVIII - XX вв.: ружья, карабины, пистолеты и револьверы. 

Лев Ощепков, ведущий научный сотрудник отдела истории Пермского краеведческого музея: "К сожалению, точных цифр не знаю, но оружия на руках у населения было много, тем более, что ограничений длительное время никаких не существовало. Если вы можете себе позволить, то приобретайте любое оружие. Единственное, что в конце XIX века не поощрялась покупка армейских винтовок, тут были ограничения, потому что армии самой не хватало". 

- До 1905 года не было ограничений, это правда?

Лев Ощепков, ведущий научный сотрудник отдела истории Пермского краеведческого музея: "Да. Любой желающий мог выбрать в оружейном магазине любую модель в зависимости от имеющихся денег. Были модели по 2-5 рублей, были модели по 40-50, и были дорогие ружья, которые стоили от 500 до 1000. Там уже и качество стволов, металл, отделка, а если вы простой рабочий и хотите сходить на охоту, можно купить шомполку в пределах 5 рублей".оружие

- Судя по произведению Глеба Успенского "Нравы Растеряевой улицы" в ходу было и "кустарное" оружие, которое стоило не очень дорого. Оно не контролировалось государством, не запрещалось?

Лев Ощепков, ведущий научный сотрудник отдела истории Пермского краеведческого музея: "Кустарное" оружие трудно отследить, потому что любой слесарь мог дома у себя в сарае ствол, главное, чтобы у него были нужные запчасти. Нашел ствол от старого ружья и смастерил на его базе пистолет или ружье".

А почему запретов не было до 1905? Что произошло? 

Лев Ощепков, ведущий научный сотрудник отдела истории Пермского краеведческого музея: "Запреты начались в связи с революцией 1905 года. По количеству оружия, которое конфисковали у революционеров, выяснилось что больше всего распространения получили короткоствольные системы, то есть револьверы и пистолеты. Револьверов в начале ХХ века было в 2 раза больше, чем пистолетов, и стоили они дешевле. Революционеры заказывали на заводах крупные партии оружия, покупали в магазинах, вывозили из заграницы. И вот специальное было принято постановление, которое ограничивало оборот оружия. Чтобы приобрести пистолет или револьвер после революции, требовалось иметь разрешение. Вы должны были прийти в полицейский участок, обосновать свое желание. Например, вы работаете доктором и у вас есть вечерние выезды, или вы работаете на почте и перевозите ценные вещи и так далее. Тогда вам дают разрешение, с которым вы приходите в магазин и покупаете". 

 

 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 28.05.2018 в 14:23 в рубрике - Радио Пермского края

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