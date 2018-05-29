День без табака

В Чайковском проходят акции, посвященные Дню без табака. За две недели в Чайковском районе пройдет несколько мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Этому празднику специалисты Центра медицинской профилактики уделяют особое внимание и проводят тематические акции, школы здоровья, читают лекции и проводят волонтерские рейды. По 31 мая с 8 часов утра до 15 часов в Центре медпрофилактики (ул. Мира, 49) в рамках акции «Что наполняет ваши легкие?» все желающие смогут определить у себя уровень СО (углекислого газа) в выдыхаемом воздухе. До 7 июня в образовательных учреждениях и детских лагерях Чайковского района пройдут Лекции о вреде курения, алкоголя и ПАВ «Как формируется зависимость», «Электронные сигареты – мифы», «Курение – это не стильно», «Курение – как сказать НЕТ», игра-квест «Путь к здоровью». 29 мая с 9 до 10 часов утра, а также с 14 до 15 часов в центре состоится школа здоровья «В помощь бросающим курить».