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День без табака

 без табака

В Чайковском проходят акции, посвященные Дню без табака. За две недели в  Чайковском районе пройдет несколько мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Этому празднику специалисты Центра медицинской профилактики уделяют особое внимание и проводят тематические акции, школы здоровья, читают лекции и проводят волонтерские рейды.  По 31 мая с 8 часов утра до 15 часов в Центре медпрофилактики (ул. Мира, 49) в рамках акции «Что наполняет ваши легкие?» все желающие смогут  определить у себя уровень СО (углекислого газа) в выдыхаемом воздухе. До 7 июня в образовательных учреждениях и детских лагерях Чайковского  района пройдут Лекции о вреде курения, алкоголя и ПАВ «Как формируется зависимость», «Электронные сигареты – мифы», «Курение – это не стильно», «Курение – как сказать НЕТ», игра-квест «Путь к здоровью».  29 мая  с 9 до 10 часов утра, а также с 14 до 15 часов в центре состоится школа здоровья «В помощь бросающим курить».

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 29.05.2018 в 12:36 в рубрике - Радио Пермского края

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