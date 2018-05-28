Подмена детей: Это не сериал
Две дочери семьи Шиловых из Перми, одну из которых родителям отдали в больнице по ошибке, планируют подать в суд на медиков, допустивших подмену 36 лет назад. Каждая из них попросит суд обязать детскую больницу № 13 и Минздрав выплатить им по десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Таким образом, общая сумма претензий достигнет 55 миллионов.
Накануне иски в Ленинский районный суд подали родители девушек и их кровная дочь Ксения, которая вынуждена была из-за ошибки в больнице расти вдали от семьи. Супруги потребовали взыскать с больницы, Минздрава Прикамья, Минфина России и казначейства по 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда каждому из них. Сумма иска Ксении выше - 15 миллионов рублей.
Еще один случай подмены детей произошел 40 лет назад в больнице Пожвы. Пострадавшие сейчас также пытаются добиться компенсации морального вреда.
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