В карнавальном шествии может принять участие любой желающий
Пермь продолжает готовиться к 295-летию города. 12 июня в городе состоится карнавальное шествие "Пермское яркое", в котором сможет принять участие любой желающий. Жители Перми смогут стать частью одной из карнавальных коробок: "Пермь чудесная", "Пермь семейная" и "Пермское яркое", - рассказали в пресс-службе мэрии. - Первую коробку готовит фонд помощи детям "Дедморозим". Чтобы принять в ней участие, достаточно оставить заявку на сайте и внести благотворительное пожертвование. Во второй коробке пройдут семьи Пермского края, каждая из которых придумает свой карнавальный образ. А в третьей коробки пройдут волонтеры. Если вы хотите присоединиться к карнавалу, нужно позвонить в Агентство социокультурных проектов по телефону 215-37-72 и оставить заявку. Шествие состоится 12 июня в 18-00.
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