В Пермь привезли мощи Николая Чудотворца и Крестителя Иоанна
26 мая - троицкая родительская суббота. В этот день в пермский храм иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» привезены иконы с частицами мощей святителя Николая Чудотворца и Крестителя Господня Иоанна. В храме иконы с мощами будут находиться до 24 июня. Ежедневные богослужения будут проходить утром в 8:30 и вечером в 17:00 по местному времени. Кроме того, состоится совершение акафистов: в 11:00 - Cвятителю Николаю Чудотворцу, в 17:00 - Крестителю Господню Иоанну. Храм иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» находится по адресу: улица Лодыгина, 40а.
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