Троицкие гулянья в Хохловке

Троицкие гуляния пройдут 27 мая в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Праздник начнётся ровно в полдень. Троица – один из главных праздников народного календаря, граница весны и лета: на Троицу весенний цикл обрядов завершался, а летний – начинался. В Троицын день было принято плести венки, украшать церкви и дома свежей травой, цветами и молодыми берёзовыми ветками. В этот день вместе с фольклорными коллективами «Тишина», «Роднички» и «Семейка» будут петь, водить хороводы, играть в молодёжные поцелуйные игры и гадать на венках. А самое главное – проведут главный троицкий обряд завивания и проводов берёзки. Сбор участников и гостей Троицких гуляний у Мельницы. Стоимость по входному билету.