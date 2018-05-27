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А Вася выйдет? Играем в казаки-разбойники, вышибалу и резиночки

резиночки

В Перми стартует круг дворовых игр «А Вася выйдет?». Участники будут играть в клёк, вышибалы, жмурки, третий лишний, ручеек, рыбаки и рыбки, классики. А также изучат новые игры: гигантскую дженгу, шведские шахматы, яцзы, кингскорт.

«Помните? Стоишь посреди двора один, скучаешь, набираешь побольше воздуха и кричишь что есть мочи: «Тётьма-а-а-аша-а-а, а Вася выйдет?!».  Выходит Вася, Светка из третьего подъезда, Коля и Толька с дачи вернулись. И до вечера – казаки-разбойники, двенадцать палочек, прятки-прыгалки. Так было. И мы сегодня зовём в наш круг дворовых игр», - говорят организаторы детских игр. Участники также проведут  батл на резиночках и  посоревнуются в петанк. Команды будут сформированы на месте. Победители получат призы.   Дворовые игры пройдут в рамках фестиваля «Мосты» с 12:00 до 15:00 во дворе «Города-сада» (Циолковского, 9). Участие бесплатно.

 

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 27.05.2018 в 10:20 в рубрике - Радио Пермского края

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