А Вася выйдет? Играем в казаки-разбойники, вышибалу и резиночки

В Перми стартует круг дворовых игр «А Вася выйдет?». Участники будут играть в клёк, вышибалы, жмурки, третий лишний, ручеек, рыбаки и рыбки, классики. А также изучат новые игры: гигантскую дженгу, шведские шахматы, яцзы, кингскорт.

«Помните? Стоишь посреди двора один, скучаешь, набираешь побольше воздуха и кричишь что есть мочи: «Тётьма-а-а-аша-а-а, а Вася выйдет?!». Выходит Вася, Светка из третьего подъезда, Коля и Толька с дачи вернулись. И до вечера – казаки-разбойники, двенадцать палочек, прятки-прыгалки. Так было. И мы сегодня зовём в наш круг дворовых игр», - говорят организаторы детских игр. Участники также проведут батл на резиночках и посоревнуются в петанк. Команды будут сформированы на месте. Победители получат призы. Дворовые игры пройдут в рамках фестиваля «Мосты» с 12:00 до 15:00 во дворе «Города-сада» (Циолковского, 9). Участие бесплатно.