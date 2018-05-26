На «Химфест-2018» приехали «Звери»
Традиционный фестиваль «Химфест-2018», посвящённый Дню химика, проходит в Березниках. Его организуют ОХК «Уралхим» и «Уралкалий». Хедлайнером мероприятия станет поп-рок-группа «Звери». На концерте группа исполнит любимые всеми хиты, а также песни из тура «Друзья по палате».
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