Старшеклассники Перми приглашают на субботник
Городской совет старшеклассников приглашает выпускников, а также их родителей, друзей и всех неравнодушных пермяков на субботник. Мероприятие проводится в рамках инициативы «Город – детям! Дети – городу!» и стартует сегодня ровно в 11 часов во всех семи районах города, где определены конкретные места для благоустройства. Так, в Дзержинском районе – это детские площадки по адресу: шоссе Космонавтов, 86, 88 и 94 а; в Индустриальном районе – в квартале улицы 9 мая, 30 – улицы Мира, 23 – улицы Семченко, 10 – улицы Семченко, 12; в Мотовилихе – улица Пушкарская, 90; в Свердловском районе – стадион по улице Льва Шатрова, 25; в Ленинский – улица Попова (от Монастырской до Окулова); в Орджоникидзевском – детские площадки (Репина, 1, 13, 15, 17) и Закамск (Кировский район ) – детская площадка (Маршала Рыбалко, 117). Прийти и сделать свой город красивым и ухоженным приглашают всех желающих.
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