В Перми официально откроют 5 пляжей

В Перми началась подготовка мест отдыха у воды к приему отдыхающих. В этом году, как и прежде, в Перми определено пять официальных мест массового отдыха у воды: по линии улицы Кировоградской между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков в Кировском районе; правобережье реки Камы в Ленинском районе; Мотовилихинский пруд; район остановочного пункта «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе; устье реки Грязная на левом берегу реки Сылва в поселке Новые Ляды. В рамках подготовки к летнему сезону на этих территориях проведут комплексную очистку, обновят песчаное основание, установят оборудование и малые архитектурные формы, боновое ограждение. Во всех местах будут оборудованы спасательные посты. Для охраны общественного порядка места отдыха у воды будут включены в маршруты регулярного патрулирования экипажей сотрудников правоохранительных органов. На официальных местах отдыха у воды будет организована работа матросов-спасателей. До момента работы приемочной комиссии будут получены результаты лабораторных исследований проб почвы и воды. Приемка пройдет с 11 по 14 июня.