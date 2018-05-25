В Перми стартует летний фестиваль «Выходные на набережной». Фестивальные события будут проходить с 25 мая по 1 сентября каждую пятницу с 17:00 до 23:00, в субботу - с 12:00 до 23:00, в воскресенье - с 17:00 до 23:00.В рамках фестиваля будет откроется полюбившийся пермякам «Пермский блошиный рынок». Он расположится на бордюрах клумб прямо на набережной, и протянется от фестивальной сцены до площадки с гигантскими шахматами на набережной. Антиквары, коллекционеры, мастера хэнд-мэйд представят свои товары посетителям набережной по субботам и воскресеньям, с 11 до 22 часов. На набережной можно будет приобрести монеты, открытки, фарфоровые и чугунные статуэтки, винтажные вещи, старинные игрушки, а также сувениры и предметы интерьера, сделанные мастерами. Открытие работы Пермского блошиного рынка на набережной состоится в День города 12 июня.