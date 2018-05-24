«Управляем вместе»: пермяки жалуются на мусор, выбоины и открытые люки

На интерактивном портале «Управляем вместе» открыты «летние темы» текущего содержания дорог. Теперь пермяки могут пожаловаться на выбоины, открытые люки, мусор на тротуарах, парковку на газовах и другие «дорожные» проблемы - всего интернет-пользователям предложено сообщать о нарушениях текущего содержания дорог по шести темам. «Чтобы сообщить о проблеме, необходимо обозначить точку на карте, выбрать проблемную тему, сопроводив сообщение фотографией и описанием. В течение 8 рабочих дней нарушение будет устранено, либо будет предоставлен ответ с указанием срока решения проблемы», - отмечают в Министерстве информационного развития и связи Пермского края. В ближайшее время подобный сервис будет доступен по дорогам Пермского, Добрянского, Краснокамского и других районов Пермского края: список городов и муниципалитетов будет пополняться каждую неделю. К концу мая «летние темы» по текущему содержанию станут также доступны по разделу «Дворы».