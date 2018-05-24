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Интернат в Оханске ищет художников
«Мы хотим стать ярче»: интернат в Оханске ищет художников, готовых расписать забор. Сотрудники и клиенты психоневрологического интерната в Оханске хотят, чтобы их учреждение было не просто красивым и аккуратным, но и уникальным. Добиться этого они планируют, украсив забор. В этом им нужна помощь художников из Перми или других городов края. Поучаствовать в оформлении забора могут профессиональные художники и любители. Гонорар за работу не обещают - наградой для участников акции станет благодарность горожан и обитателей интерната - людей, которые из-за особенностей здоровья не могут обходиться без помощи профессиональных сопровождающих. Чтобы предложить свою кандидатуру на участие, нужно отправить заявку на электронную почту краевого Министерства социального развития.
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