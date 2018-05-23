Пермь принимает «Большую разведку»

В Перми стартовал всероссийский форум «Территория инноваций: исследования, разработки, технологические стартапы». Он объединит на одной площадке несколько региональных инициатив: конкурс-акселератор инновационных проектов «Большая разведка 2018»; региональную школу-конференцию молодых ученых Пермского края; выставку-конкурс студенческих научно-исследовательских лабораторий и студенческих конструкторских бюро. В рамках форума пройдут экскурсии на ведущие предприятия и инновационные центры Пермского края. Ключевым событием форума станет панельная дискуссия «Точки роста и ресурсы инновационного развития» с участием экспертов – представителей власти, образования, науки, бизнеса и институтов развития.