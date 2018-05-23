Из-за аварии остались без воды

Из-за крупной коммунальной аварии на водоводе, которая произошла сегодня ночью в Свердловском районе Перми, без воды остались более 10 многоквартирных домов на улицах Холмогорская и Запорожская, а также детский сад № 369 по адресу: ул. Холмогорская, 4а. - На данный момент на месте аварии проводятся ремонтные работы, - сообщили в ООО «Новогор-Прикамье». - Срок их завершения не уточняется . Жителям микрорайона «Юбилейный» организован подвоз воды. Узнать местонахождение водовоза можно по «дежурному» телефону - 210-06-80.