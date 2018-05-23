Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← «Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 1:0

Step by step языковые курсы для пожилых людей

В Центральной городской библиотеке имени Пушкина в городе Перми состоялся первый выпуск людей старшего поколения, которые посещали курсы английского языка "Step by step". Все участники получили сертификаты об успешном окончании курсов в объеме 70 часов.

Пожилые люди рассматривали разные ситуации, какие слова нужно знать в поездках заграницу, как общаться в отеле, как разговаривать по телефону. Получив новые знания, теперь людям старшего поколения английский язык пригодиться для общения в другой стране, при встречах друг с другом, а также для выполнения домашнего задания с внуками. Кроме того, выпускники создали в Пушкинской библиотеке клуб любителей английского языка. В клубе они продолжат совершенствовать навыки владения иностранным языком. Сейчас в библиотеке продолжает занятия вторая группа, курсы завершатся в начале июня. Несмотря на дачный период, уже есть желающие, которые будут посещать курсы "Stepbystep" в летние месяцы. А осенью начнется новый набор групп.


Опубликовано: 23.05.2018 в 14:42 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 1:0

Российская студенческая весна-2019 пройдет в Перми

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

Российский Азимут: проведи воскресенье активно!

День детского сердца завершился флешмобом

«Пермское кольцо»: лучший друг человека - велосипед

Новое здание оперного театра могут построить на Разгуляе

На берегу Ласьвы пройдет большой Уральский слет путешественников

В городских лесах прошел первый этап противоклещевой обработки

Пермский авиаполк усилят новыми истребителями


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 1:0

Обратите внимание

в Перми

В Перми завершается восстановление Храма Рождества Пресвятой Богородицы

Здание скоро предстанет перед горожанами в первозданном виде
23.05.2018 в 10:17

Метки: Общество, в Перми

В Перми стартует летний фестиваль «Выходные на набережной»

В рамках фестиваля пройдет полюбившийся пермякам «Пермский блошиный рынок».
21.05.2018 в 17:44

Метки: в Перми, Общество

Парк Балатово превратился в полигон для ориентировщиков

Один из трёх самых массовых забегов страны - «Российский азимут» - состоялся в 74 регионах. Прикамье не стало исключением.
21.05.2018 в 17:22

Метки: в Пермском крае, В России, в Перми, Спорт

Пермские кардиохирурги провели День детского сердца

Состоялся большой праздник с рисунками на асфальте и многочисленными воздушными шарами.
21.05.2018 в 16:54

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 1:0

Пермская команда продолжит выступления в Чемпионате России по футболу в следующем сезоне.
21.05.2018 в 16:33

Метки: в Перми, В России, Спорт

В России

Парк Балатово превратился в полигон для ориентировщиков

Один из трёх самых массовых забегов страны - «Российский азимут» - состоялся в 74 регионах. Прикамье не стало исключением.
21.05.2018 в 17:22

Метки: в Пермском крае, В России, в Перми, Спорт

«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 1:0

Пермская команда продолжит выступления в Чемпионате России по футболу в следующем сезоне.
21.05.2018 в 16:33

Метки: в Перми, В России, Спорт

Победа без границ: В Пермь прибывают участники международного пробега

Проект, посвященный памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, охватит территорию 9 стран.
18.05.2018 в 17:18

Метки: в Перми, Общество, В России, В мире

«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 2:0

Амкар обыграл дома Тамбов в первом стыковом матче за право выступить в РФПЛ в сезоне-2018/19.
18.05.2018 в 09:30

Метки: в Перми, Спорт, В России

«Российский Азимут»: На старте молодые, задорные, веселые

20 мая Пермский край вместе со всей страной выйдет на старт соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2018».
17.05.2018 в 18:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

На Прикамье надвигаются сильные ливни и градНа Прикамье надвигаются сильные ливни и град

В Кудымкаре благоустроят парк имени Ивана КривощековаВ Кудымкаре благоустроят парк имени Ивана Кривощекова

Step by step языковые курсы для пожилых людейStep by step языковые курсы для пожилых людей

Знак качества. Блоки «Бетокам»Знак качества. Блоки «Бетокам»

Выставка эпохи СССР в КудымкареВыставка эпохи СССР в Кудымкаре

В Перми завершается восстановление Храма Рождества Пресвятой БогородицыВ Перми завершается восстановление Храма Рождества Пресвятой Богородицы

Кулинарный батл прошел в КудымкареКулинарный батл прошел в Кудымкаре

Новая роль школы в ежегодном докладе губернатора Пермского краяНовая роль школы в ежегодном докладе губернатора Пермского края

Коммерциализация научных разработок в ПрикамьеКоммерциализация научных разработок в Прикамье

Вести Кудымкар. Выпуск 22 мая 2018 г.Вести Кудымкар. Выпуск 22 мая 2018 г.

О непростых отношениях кота и робота - терминатораО непростых отношениях кота и робота - терминатора

В Перми официально открыли мотосезон 2018В Перми официально открыли мотосезон 2018

Пермские антимонопольщики заступились за торговые киоскиПермские антимонопольщики заступились за торговые киоски

«ВелоПермь - 2018»«ВелоПермь - 2018»

Работам по благоустройству города пермяки поставили оценкуРаботам по благоустройству города пермяки поставили оценку

Частной гимназии им. М.И. Пинаевой четверть векаЧастной гимназии им. М.И. Пинаевой четверть века

Где в Прикамье появятся новые детсады и школыГде в Прикамье появятся новые детсады и школы

Александр Плаксин. Руководитель Пермского УФАСАлександр Плаксин. Руководитель Пермского УФАС

Вы не поверите!Вы не поверите!

В Перми стартует летний фестиваль «Выходные на набережной»В Перми стартует летний фестиваль «Выходные на набережной»

Парк Балатово превратился в полигон для ориентировщиковПарк Балатово превратился в полигон для ориентировщиков

Пермские кардиохирурги провели День детского сердцаПермские кардиохирурги провели День детского сердца

«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 1:0«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 1:0

Российская студенческая весна-2019 пройдет в ПермиРоссийская студенческая весна-2019 пройдет в Перми

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условияхМЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную