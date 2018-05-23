Step by step языковые курсы для пожилых людей
В Центральной городской библиотеке имени Пушкина в городе Перми состоялся первый выпуск людей старшего поколения, которые посещали курсы английского языка "Step by step". Все участники получили сертификаты об успешном окончании курсов в объеме 70 часов.
Пожилые люди рассматривали разные ситуации, какие слова нужно знать в поездках заграницу, как общаться в отеле, как разговаривать по телефону. Получив новые знания, теперь людям старшего поколения английский язык пригодиться для общения в другой стране, при встречах друг с другом, а также для выполнения домашнего задания с внуками. Кроме того, выпускники создали в Пушкинской библиотеке клуб любителей английского языка. В клубе они продолжат совершенствовать навыки владения иностранным языком. Сейчас в библиотеке продолжает занятия вторая группа, курсы завершатся в начале июня. Несмотря на дачный период, уже есть желающие, которые будут посещать курсы "Stepbystep" в летние месяцы. А осенью начнется новый набор групп.
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