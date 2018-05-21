«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 1:0

В воскресенье во втором переходном матче между командами Российской Футбольной Премьер Лиги и Ассоциацией футбольных клубов (ФНЛ), «Тамбов» на своем поле уступил «Амкару» со счётом 0:1. Победный гол в ворота «Тамбова» на 38-й минуте встречи забил полузащитник красно-черных Михаил Костюков. Напомним, первая игра в Перми завершилась победой «Амкара» со счётом 2:0. Таким образом, пермская команда продолжит выступления в Чемпионате России по футболу в следующем сезоне.