Российская студенческая весна-2019 пройдет в Перми
В Перми в следующем году пройдет Российская студенческая весна. Об этом было объявлено в воскресенье в Ставрополе. Символичный кубок был передан представителю Пермского края – зампреду Правительства Прикамья Ирине Ивенских. В мае 2019 года в краевую столицу приедет порядка 3 тысяч студентов из разных вузов России. Ребята смогут показать себя в направлениях: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Журналистика», «Видео», «Оригинальный жанр», «Региональные программы». Напомним, в апреле состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с председателем Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павлом Красноруцким. Стороны обсудили проекты молодежной политики, реализуемые на территории региона. В том числе и перспективы проведения масштабного мероприятия для российской молодежи в краевом центре Прикамья.
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