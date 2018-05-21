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МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
МЧС по Пермскому краю предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. По данным Пермского гидрометцентра, сегодня в Прикамье местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16…+21°.
Пермские спасатели советуют соблюдать меры безопасности при непогоде: обходите стороной рекламные щиты, деревья и линии электропередач. Уходя из дома, обязательно закрывайте окна и выключайте электроприборы. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности отложите прогулки и поездки до нормализации погодных условий.
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