МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

МЧС по Пермскому краю предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. По данным Пермского гидрометцентра, сегодня в Прикамье местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16…+21°.

Пермские спасатели советуют соблюдать меры безопасности при непогоде: обходите стороной рекламные щиты, деревья и линии электропередач. Уходя из дома, обязательно закрывайте окна и выключайте электроприборы. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности отложите прогулки и поездки до нормализации погодных условий.