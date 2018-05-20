Российский Азимут: проведи воскресенье активно!

20 мая в парке «Балатово» проходят Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». В этом году старт пройдёт в 74 регионах страны, планируется участие более 100 тысяч спортсменов и любителей спорта. В Перми официальная церемония открытия состоится в 11:30, затем участники стартуют по возрастным группам на трассах различного уровня сложности. Традиционно в центре соревнований с 11.00 до 15.00 от Заслуженного мастера спорта России Эдуарда Хренникова будет работать спортивный «Лабиринт». Как добавляют организаторы, участок леса по проведению «Российского азимута» обработан от клещей, дополнительно на старте организаторы предложат репелленты.