Российский Азимут: проведи воскресенье активно!
20 мая в парке «Балатово» проходят Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». В этом году старт пройдёт в 74 регионах страны, планируется участие более 100 тысяч спортсменов и любителей спорта. В Перми официальная церемония открытия состоится в 11:30, затем участники стартуют по возрастным группам на трассах различного уровня сложности. Традиционно в центре соревнований с 11.00 до 15.00 от Заслуженного мастера спорта России Эдуарда Хренникова будет работать спортивный «Лабиринт». Как добавляют организаторы, участок леса по проведению «Российского азимута» обработан от клещей, дополнительно на старте организаторы предложат репелленты.
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