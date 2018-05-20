День детского сердца завершился флешмобом

Накануне в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова прошел День детского сердца. В Перми подобная акция проводится впервые. В программе - плановое профилактическое обследование детей, прооперированных по поводу врожденных пороков сердца, и детский праздник. Маленьких гостей ждала увлекательная развлекательная программа с конкурсами и подарками. Завершился праздник красочным флешмобом – дети выстроились в форме сердца и выпустили в небо воздушные шары.

Дата 19 мая выбрана не случайно. Именно в этот день в 1944 году была сделана первая успешная операция ребёнку с диагнозом «врожденный порок сердца». По статистике, ежегодно в мире рождается полтора миллиона детей с таким диагнозом. Однако благодаря усилиям врачей и родителей дети могут полноценно жить. И цель подобной акции – привлечь внимание к проблеме детского ВПС. Впервые День детского сердца отметили в 2017 году в НМИЦ им. А.Н. Бакулева в Москве при содействии академика РАН Лео Бокерия. В этом году инициативу поддержали более десятка городов России, в том числе и Пермь. Медучреждения подключатся к телемосту, в рамках которого пройдёт круглый стол на тему «Учет детей с врожденными пороками сердца».