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«Пермское кольцо»: лучший друг человека - велосипед
Традиционный заезд «Пермское кольцо» открывает в краевой столице велосезон. Воскресный праздник состоит из двух частей: сначала массовый заезд по городу на 7 км, потом 40-километровая поездка до Хохловки. Мероприятие стартовало в 9 утра на стадионе «Локомотив».
Вход на территорию музея для участников велопробега бесплатный. Будет работать полевая кухня.
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