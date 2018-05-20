«Пермское кольцо»: лучший друг человека - велосипед

Традиционный заезд «Пермское кольцо» открывает в краевой столице велосезон. Воскресный праздник состоит из двух частей: сначала массовый заезд по городу на 7 км, потом 40-километровая поездка до Хохловки. Мероприятие стартовало в 9 утра на стадионе «Локомотив».

Вход на территорию музея для участников велопробега бесплатный. Будет работать полевая кухня.