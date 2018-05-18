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Новое здание оперного театра могут построить на Разгуляе

300 лет на Каме

В Перми в рамках деловой программы специализированной выставки "Стройкомплекс регионов России - 2018" открылся 7-й Межрегиональный Архитектурно-Строительный Форум. И одним из значимых события первого дня стала презентация проекта "Пермь- 300 лет на Каме". К обсуждению были приглашены представители краевого Минстроя, администрации Перми, депутаты Пермской горДумы и Законодательного собрания, общественники.

Присутствующим был представлен видеоролик, в котором в красках показали преображение нашего города. В частности реновации предлагалось подвергнуть территории береговой линии Камы от промузла "Дзержинский" до площади Восстания. Строительство новых районов Перми с насыщенной инфраструктурой, которые привлекут в город людей для проживания. Речь также шла об увеличении рабочих мест и преобразовании района Разгуляй, куда предложено поместить новое здание театра оперы и балета. О ключевых моментах проекта "Пермь- 300 лет на Каме" рассказала директор архитектурно-градостроительной компании "MLA+" Яна Голубева. 

Яна Голубева, директор архитектурно-градостроительной компании "MLA+": "Мы представляем проект развития центра Перми. В принципе, дискуссии положительные, потому что все хотят более качественный и комфортный центр, а мы представляем развитие новых общественных пространств в виде зеленого кольца, которое мы хотим создать вокруг города. В целом, мы видим положительную динамику, интерес жителей и инвесторов к этому проекту, так что нам кажется, что к 300-летию у нас будут достаточно интересные преобразования. Основная цель проекта - подвести город к Каме. Большое количество территорий возле Камы заняты промышленными предприятиями или просто недоступны, потому что нет возможности подойти. Одним из таких ключевых посылов или проектных предложений является создание Камских коридоров. Это серия улиц, подходов и лестниц к Каме. Вдоль этих коридоров предлагается сделать сеть общественных объектов обслуживающей инфраструктуры. Вдоль реки формируется предложение по зеленому каркасу, такому пешеходно-велосипедном маршруту, который протянет от Перми 2 до Перми 1 и возможно дальше. Мы создаем новую инфраструктуру, которая свяжет исторический центр Перми XIX века и центр Перми ХХ. Это центр, который направлен на связывание разорванных элементов. Мы предлагаем открыть реки Данилиху и Егошиху, создав вокруг долин этих рек новые парковые системы. Для того, чтобы эти системы реализовались, нужно новое строительство и именно в этих местах мы видим возможность размещения жилых объектов. При реализации этого проекта у нас удваивается население города. Если мы удвоим население, у нас станет больше кафе, ресторанов, магазинов и будет просто больше жизни, а это одна из задач".

Что касается предполагаемое место оперного театра?

Яна Голубева, директор архитектурно-градостроительной компании "MLA+": "На сегодняшний день мы предлагаем разместить оперный театр на замыкании улицы Ленина. Мы считаем, что сегодня это центральная улица и сейчас она идет никуда, хотя может идти в точку, где верхний город сливается с долиной реки Егошихи, в сквер Татищева и с возможностью перехода оперного театра в долину реки Егошихи. И в дальнейшем в креативный кластер, где будет реконструирован завод Шпагина и размещена галерея. То есть, это не только размещения отдельно оперного театра, но и формирование вокруг него креативной инфраструктуры". 

Свое мнение после презентации проекта "Пермь- 300 лет на Каме" высказал глава города Дмитрий Самойлов.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Да, это на 20-30 лет, но у города должно быть будущее. Этим надо заниматься и я полностью поддерживаю команду разработчиков и благодарю их за эту работу".

Отношение руководства к предполагаемому новому месту озвучил исполнительный директор Театра оперы и балета имени Чайковского Андрей Борисов.

Андрей Борисов, исполнительный директор Театра оперы и балета имени Чайковского: "Театр этот проект поддерживает и ни у кого никаких возражений быть не может. Что касается места, то тут для нас важна поддержка культурного кластера, где культурные объекты находятся рядом и будут взаимодействовать. Это первый момент, и второй момент это интерес к долине Егошихи, к пространству завода имени Шпагина, это та территория, которая художественному руководителю очень импонирует. Мы готовы творчески вкладываться в развитие этой территории".

Дарья Степанова

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 18.05.2018 в 14:13 в рубрике - Радио Пермского края

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