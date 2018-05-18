На берегу Ласьвы пройдет большой Уральский слет путешественников

Этим летом в окрестностях Перми пройдет большой Уральский слет путешественников "Костры". Здесь соберутся такие туристы как бэкпекеры и автостопщики, а также все интересующиеся самостоятельными путешествиями.

"Собираемся, чтобы других послушать, себя показать, обменяться опытом прошлых путешествий, обсудить планы новых и просто приятно провести время в кругу единомышленников", – говорят организаторы. Участники будут жить в походных условиях - в палаточном лагере, готовить еду на большом котле, читать стихи и петь песни, смотреть фильмы и слушать лекции, и даже попробуют выучить язык эсперанто. Слет путешественников пройдет на берегу реки Ласьва. Он начнется 9 июня в 20:00 и завершится 11 июня в 23:55.