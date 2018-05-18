В городских лесах прошел первый этап противоклещевой обработки
В Перми в городских лесах прошел первый этап противоклещевой обработки, сообщили накануне в мэрии. Дезинфекции подверглись почти 700 га, столько же планируется обработать повторно в июне. В первую очередь обрабатываются экологические тропы, комплексные места отдыха, открытые поляны, площадки для выгула собак, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, и тропинки, ведущие к садам и жилым районам. Дезинфекция прошла в Черняевском, Мотовилихинском, Верхне- и Нижне-Курьинском лесничестве и Лёвшино.
Акарицидной обработке подвергаются лишь некоторые участки лесов. Поэтому специалисты напоминают пермякам о необходимости предпринимать меры предосторожности при посещении лесов. В частности, во время отдыха на природе необходимо одевать более закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей. После посещения зеленых зон обязателен внимательный осмотр.
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