В Перми в городских лесах прошел первый этап противоклещевой обработки, сообщили накануне в мэрии. Дезинфекции подверглись почти 700 га, столько же планируется обработать повторно в июне. В первую очередь обрабатываются экологические тропы, комплексные места отдыха, открытые поляны, площадки для выгула собак, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, и тропинки, ведущие к садам и жилым районам. Дезинфекция прошла в Черняевском, Мотовилихинском, Верхне- и Нижне-Курьинском лесничестве и Лёвшино.

Акарицидной обработке подвергаются лишь некоторые участки лесов. Поэтому специалисты напоминают пермякам о необходимости предпринимать меры предосторожности при посещении лесов. В частности, во время отдыха на природе необходимо одевать более закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей. После посещения зеленых зон обязателен внимательный осмотр.