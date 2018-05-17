Пермский авиаполк усилят новыми истребителями

В Пермский край поступят на вооружение три новых истребителя-перехватчика МиГ-31. Сверхзвуковой истребитель предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. - Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей. За счет модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза. Ожидается, что новая техника пополнит авиапарк истребительных полков до конца года.