Пермский авиаполк усилят новыми истребителями
В Пермский край поступят на вооружение три новых истребителя-перехватчика МиГ-31. Сверхзвуковой истребитель предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. - Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей. За счет модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза. Ожидается, что новая техника пополнит авиапарк истребительных полков до конца года.
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