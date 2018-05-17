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Вершки и корешки: аграрии приступили к посадке овощей

 картошка

 В Пермском крае аграрии приступили к посадке овощей. По данным краевого министерства сельского хозяйства и продовольствия, уже посажено 12 га капусты и почти 40 га картофеля. Сев зерновых культур продолжают 119 сельхозпредприятий. Они засеяли овсом, пшеницей и ячменем порядка 60 тыс. гектаров региональных сельскохозяйственных земель. В числе лидеров - «Колхоз им. Ленина» Сивинского района ,  Агрофирма «Труд» Кунгурского района  и «Овен» Суксунского район. Как сообщает ведомство, в 2018 году на субсидирование деятельности прикамских аграриев из краевого бюджета направлено 950 млн рублей.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.05.2018 в 12:36 в рубрике - Радио Пермского края

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