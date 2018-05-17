Вершки и корешки: аграрии приступили к посадке овощей
В Пермском крае аграрии приступили к посадке овощей. По данным краевого министерства сельского хозяйства и продовольствия, уже посажено 12 га капусты и почти 40 га картофеля. Сев зерновых культур продолжают 119 сельхозпредприятий. Они засеяли овсом, пшеницей и ячменем порядка 60 тыс. гектаров региональных сельскохозяйственных земель. В числе лидеров - «Колхоз им. Ленина» Сивинского района , Агрофирма «Труд» Кунгурского района и «Овен» Суксунского район. Как сообщает ведомство, в 2018 году на субсидирование деятельности прикамских аграриев из краевого бюджета направлено 950 млн рублей.
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