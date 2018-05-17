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Утро начинается с йоги
В Перми открылся цикл летних занятий йогой. Накануне прошло первое йога-утро в Черняевском лесу. В дальнейшем тренер Наталья Шавшукова будет проводить занятия на открытом воздухе в 7 утра около ДКЖ в понедельник, среду и пятницу. «Особенность занятий в открытых природных пространствах - глаза не упираются в ограничивающие стены, поэтому совсем иначе мозг и тело ищут балансовые состояния, что незамедлительно сказывается на настроении и самочувствии», - утверждает автор занятий. С наступлением устойчивой теплой погоды занятия на свежем воздухе в парке им. Горького планирует проводить и Пермская академия йоги.
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