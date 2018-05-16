Должник по алиментам может быть признан безвестно отсутствующим

Благодаря работе судебных приставов Прикамья нерадивый отец "вспомнил" о своих родительских обязательствах. Приставами была проведена самая настоящая поисковая операция по розыску горе-родителя, который очень постарался, чтобы скрыть все следы. Подробности этой почти детективной истории сообщила главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю Ксения Полыгалова.

Ксения Полыгалова, главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю:

"В отделе судебных приставов по Чернушенскому и Куединскому районам УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина алиментов на содержание десятилетнего ребенка. Мужчина назначенную судом сумму алиментов не выплачивал, помощи в воспитании мальчика не оказывал, в связи с чем накопилась задолженность в размере более 190 тысяч рублей. Так как мужчина на протяжении длительного времени не появлялся по месту прописки и на связь с приставами не выходил, его объявили в розыск. В рамках розыскных мероприятий были получены сведения из отдела ЗАГС о том, что разыскиваемый вновь связал себя узами брака, взял фамилию новой супруги и вместе с ней успешно обосновался в одном из населенных пунктов ХМАО. Судебным приставам удалось связаться с ним и предупредить о том, что в случае, если он не сообщит свое новое место жительства, у взыскательницы есть право обратиться в суд для признания должника безвестно отсутствующим. В таком случае все документы гражданина будут аннулированы, а имущество перейдет под управление назначенным судом лицам. Неожиданный факт заставил пересмотреть свое отношение к сыну, он обязался погасить всю сумму задолженности и впредь регулярно выплачивать алименты. Напомним, что с 7 марта 2018 года начал действовать федеральный закон №48-ФЗ, согласно которому должник по алиментам, не исполняющий решение суда и скрывающийся от судебных приставов, в судебном порядке может быть признан безвестно отсутствующим. Данное право появляется у взыскателя в том случае, если проводимые судебными приставами судебно-розыскные мероприятия в течение одного года не дали результат. Когда суд признает должника безвестно отсутствующим, все его имущество перейдет в управление лицу, которое определяется органом опеки и попечительства, и действует на основании договора доверительного управления, заключаемого с этим органом. Помимо этого, прекращается действие всех договоров, теряют свою значимость доверенности и тому подобное. Из имущества создается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать и погашается задолженность по другим его обязательствам. Также заявитель может получать пенсию по потере кормильца".