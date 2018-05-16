Росреестр: В Прикамье половина земельных участков - «бесправные»

Росреестр призывает жителей Прикамья навести порядок в оформлении права собственности на свои садовые и дачные участки. Согласно официальной статистике сегодня имеются сведения об 1 313 000 земельных участках. Из них "бесправными" остаются чуть меньше половины. В связи с вступившими в силу изменениями в законодательство - какие проблемы могут возникнуть?

Светлана Ильиных, начальник отдела координации и анализа деятельности Управления Росреестра по Пермскому краю: "Сегодня регистрирующий орган имеет право снять с государственного учета земельные участки, права на которые не зарегистрированы и сведения о границах которых отсутствуют в Росреестре. Управление Росреестра по Пермскому краю выстроило свою работу в целях профилактики и разъяснения, чтобы у заявителей было время узнать об этой норме, и чтобы он мог в этот период обратиться к кадастровому инженеру и зарегистрировать свои права. Но, к сожалению, статистика говорит о том, что большого прорыва в наличии зарегистрированных прав на земельные участки не произошло. Мы сформировали перечень, куда вошло 150 тысяч участков, которые будут сняты с кадастрового учета до конца года. Мы выстроим работу с органами местного самоуправления, так как они должны подтвердить, что права на эти земельные участки не разграничены и никто ими не пользуется. Земельный участок будет снят с кадастрового учета, и правообладателю сложно будет им распорядиться и он должен будет произвести определенные действия, чтобы снова поставить его на учет. В этой части надо быть бдительным и попытаться зарегистрировать свои права, тем более что на сегодняшний день к этому никаких препятствий нет".