Нужен велосипед и фонарик: В Перми пройдет ночная велопрогулка
Первая такая велосипедная экскурсия состоится уже в пятницу, 18 мая. Будет она называться «Пермь дореволюционная». «По ходу маршрута будут остановки c загадочными историями. Участники посетят «Дом чекистов», Башню смерти, Мотовилихинский завод, Пермь . Общая протяженность маршрута - 18 км. Старт колонны - возле Театра-Театра, финиш - там же. Для велопрогулки приветствуется удобная одежда, защитное снаряжение (шлем, перчатки, наколенники) и фонарик. Ведь начнется путешествие в 21.30, а завершится уже заполночь.
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