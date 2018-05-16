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Нужен велосипед и фонарик: В Перми пройдет ночная велопрогулка

велосипед

Первая такая велосипедная экскурсия состоится уже в пятницу, 18 мая. Будет она называться «Пермь дореволюционная». «По ходу маршрута будут остановки c загадочными историями. Участники посетят «Дом чекистов», Башню смерти, Мотовилихинский завод, Пермь . Общая протяженность маршрута - 18 км. Старт колонны -  возле Театра-Театра, финиш - там же. Для велопрогулки приветствуется удобная одежда, защитное снаряжение (шлем, перчатки, наколенники) и фонарик. Ведь начнется путешествие в 21.30, а завершится уже заполночь. 

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 16.05.2018 в 12:03 в рубрике - Радио Пермского края

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