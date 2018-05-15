Лучшая мера профилактики энцефалита - прививка
Активность клещей останется в Прикамье на высоком уровне. По данным Роспотребнадзора, в больницы края уже обратился 661 человек, укушенный клещом, в том числе 170 детей. На клещевой вирусный энцефалит исследовано 517 клещей, из них зараженных оказалось три. На иксодовый клещевой боррелиоз исследован 441 клещ, из них носителей вируса - 113. На сегодняшний день исследование клещей в крае проводится в 14 лабораториях.
Специалисты ведомства напоминают, что лучшая мера профилактики энцефалита - прививка. Массовая вакцинация от клещевого энцифалита начнётся в Прикамье с 16 мая. Закуплено 60 тысяч доз для взрослых и столько же для детей. Поставить профилактические прививки можно в поликлиниках по месту жительства. Приоритет будет отдан тем, кто ранее уже делал прививку и сейчас нуждается в ревакцинации, а также пенсионерам и малоимущим гражданам. Школьников, с разрешения родителей, привьют по месту учёбы. Полный перечень мест вакцинации указан на сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
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